Bild: Carmen Jaspersen/dpa

Do 03.08.2017 | 16:05 | Interviews

- Belastete Eier - was können Verbraucher tun?

So schnell kann es gehen: Das harmlose Frühstücksei ist jetzt eine Bedrohung. Auch in Supermärkten in Berlin und Brandenburg sind Eier aufgetaucht, die mit dem Insektizid Fipronil belastet sind - ein Gift, das unter anderem gegen Flöhe, Läuse und Milben eingesetzt wird. Dieses Gift ist über Umwege in die Eier gekommen, die wir im Handel kaufen können. Inforadio-Redakteurin Liane Gruß hat sich mit den Belastungen im Hühner-Ei auseinandergesetzt. Kinder sollten die Eier nicht essen, ein "eingeschränktes Gesundheitsrisiko" sei nicht auszuschließen.