Do 03.08.2017 | 13:45 | Interviews

- Wladimir Klitschko beendet Box-Karriere: Der richtige Zeitpunkt?

Wladimir Klitschko gehört zu den erfolgreichsten Sportlern der Box-Geschichte - sowohl als Amateur als auch als Profi hat er im Grunde genommen alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. Seine Laufbahn bei den Amateuren krönte er mit dem Olympiasieg 1996 in Atlanta. Danach startete er bei den Profis durch: Von 2000 bis 2003 und von 2006 bis 2015 war er Weltmeister im Schwergewicht. Nach dem legendären Joe Louis war er der am längsten amtierende Schwergewichts-Champion der Box-Historie. Am Donnerstag kam nun die Meldung: Wladimir Klitschko hört auf. "Ein großer Verlust für den Boxsport", meint Trainerlegende Ulli Wegner, Cheftrainer im Box-Stall Sauerland.



imago sportfotodienst/Ukrainian News Wladimir Klitschko beendet erfolgreiche Sportkarriere Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gab am Donnerstag das Klitschko-Management (KMG) bekannt. ARD-Sportreporter Moritz Cassalette berichtet.

Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko beendet seine Karriere. "Ich habe mir nach meinem letzten Kampf gegen Anthony Joshua bewusst genügend Zeit zur Entscheidungsfindung genommen. Ich habe als Amateur und Profi alles erreicht und kann jetzt gesund und zufrieden die spannende Karriere nach der Karriere angehen", sagte Klitschko in einer Mitteilung seines Managements am Donnerstag. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Rücktritt des 41-Jährigen berichtet.



"Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich eine so lange und erfolgreiche sportliche Laufbahn haben würde. Ich danke allen von Herzen, die mich dabei immer unterstützt haben. Vor allem meiner Familie, meinem Team und meinen vielen Fans", sagte Klitschko weiter. Der Ex-Champion aus der Ukraine hat sich damit entschieden, die Offerte für einen Rückkampf gegen seinen Bezwinger Anthony Joshua auszuschlagen. Den ersten Kampf hatte Klitschko am 29. April in London gegen den britischen Olympiasieger durch technischen K.o. in der elften Runde verloren. Seitdem war es fraglich gewesen, ob der jüngere Bruder von Vitali Klitschko noch einmal in den Ring steigen würde. Bei einem Rückkampf wäre es neben den Titeln von WBA und IBO auch um den Gürtel des Verbandes IBF gegangen.

Hintergrund: Klitschkos wichtigste Kämpfe 1996-1999 04.08.1996 - Atlanta: Im Alter von 20 Jahren wird Wladimir Klitschko Olympiasieger und danach Profi im Hamburger Universum-Stall.



25.09.1999 - Köln: Klitschko besiegt Axel Schulz durch K.o. und wird Europameister.

2000-2010 14.10.2000 - Köln: Klitschko ist nach einem Punktsieg über den WBO-Champion Chris Byrd (USA) erstmals Weltmeister im Schwergewicht.



08.03.2003 - Hannover: Verlust des WM-Titels: Sensationelle Niederlage gegen den Südafrikaner Corrie Sanders durch K.o.



10.04.2004 - Las Vegas: Der Versuch, den WBO-WM-Titel zurückzuerobern, scheitert kläglich. Klitschko verliert gegen den Amerikaner Lamon Brewster durch technischen K.o.



24.09.2005 - Atlantic City: In einem WM-Ausscheidungskampf bezwingt Klitschko den Nigerianer Samuel Peter nach Punkten. Der Ukrainer geht dreimal zu Boden, gewinnt aber trotzdem.



22.04.2006 - Mannheim : Klitschko ist wieder Weltmeister. Der Ukrainer bezwingt Chris Byrd (USA) durch technischen K.o.

2011-2017 02.07.2011 - Hamburg: Sieg im Titelvereinigungskampf gegen den Briten David Haye nach Punkten. Klitschko fügt seinen Titeln der WBO und IBF auch den Gürtel der WBA hinzu. Damit sind alle wichtigen WM-Titel in Besitz der Klitschko-Familie. Bruder Vitali ist WBC-Champion.



28.11.2015 - Düsseldorf: Klitschko ist die Titel der drei großen Verbände IBF, WBO und WBA los. Der 39 Jahre alte Ukrainer unterliegt dem Briten Tyson Fury nach Punkten.



29.04.2017 - London: Klitschko vergibt die Chance, als fünfter Boxer nach Muhammad Ali, Lennox Lewis, Evander Holyfield und seinem Bruder Vitali zum dritten Mal Schwergewichts-Weltmeister zu werden. Er verliert gegen IBF-Champion Anthony Joshua aus Großbritannien durch technischen K.o. in der elften Runde.