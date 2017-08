- BUND will Weiterbau der A100 stoppen

Die Debatte über zu hohe Stickoxid-Belastungen lässt den Streit über die Berliner A 100 wieder aufleben. Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat beantragt, den Weiterbau der Stadtautobahn zu stoppen. Die Umweltschützer begründen das damit, dass der Beschluss seinerzeit auf der Basis falscher Emissionswerte zustande gekommen sei. Berlins Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos) sagte im Inforadio, man werde den Antrag prüfen, bewerten und dann auf den BUND zugehen.

Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) sieht in dem Diesel-Gipfel mit der Autobranche eine gute Basis, um Schadstoffe schnell zu vermindern. Dobrindt sagte in Berlin, neben der zugesagten Software-Umrüstung von 5,3 Millionen Autos würden sich die deutschen Hersteller an einem Fonds für umweltfreundlichere Mobilität beteiligen. In diesen Fond wollen der Bund und die Autohersteller je zur Hälfte 500 Millionen Euro zahlen.

Greenpeace-Aktivisten haben am Morgen vor dem Kanzleramt in Berlin gegen die Ergebnisse des Diesel-Gipfels demonstriert. Die Umweltschützer strahlten die Fassade des Gebäude mit einem Beamer an. Ein Sprecher sagte, dass der Gipfel kein einziges Problem gelöst hat.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz beantragt, dass in Berlin der Weiterbau der A100 nach Treptow gestoppt wird. Hintergrund sind der Dieselskandal und die hohe Schadstoffbelastung. Der BUND will, dass der Senat seinen Genehmigungsbeschluss noch einmal überprüft.