Um gegen die Luftverschmutzung in deutschen Großstädten anzukommen, wollen Bund und Länder die Autobauer zu Nachbesserungen verpflichten - eine Lösung soll am Mittwoch auf dem Autogipfel gefunden werden. Bundesverkehrsminister Dobrindt und Umweltministerin Hendricks sind die Gastgeber - mit am Tisch sitzen neben Polikern der Bundesländer auch die Chefs der Autobauer. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Beiträge.

Vertreter von Bundesregierung, mehreren Bundesländern und der Autobranche sind zum Dieselgipfel zusammengekommen. Bei dem Treffen am Mittwoch in Berlin sollten konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um den Schadstoffausstoß von Millionen Fahrzeugen zu senken. Die Beratungen waren kurzfristig vom Bundesverkehrsministerium in das nahe Innenministerium verlegt worden - laut Teilnehmerkreisen aus Sicherheitsgründen. Angestrebt werden Software-Updates für Fahrzeuge der Emissionsklassen Euro 5 und 6, die komplett von den Konzernen bezahlt werden sollen. Weitergehende technische Umrüstungen direkt an Motorbauteilen waren zunächst fraglich.

Schon vor dem Gipfel hat Niedersachsens Regierungschef Weil vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Der SPD-Politiker sagte im Inforadio, das Treffen von Politik und Autobranche heute könne nur ein erster Schritt sein. Schließlich habe sich der Abgas-Skandal über anderthalb Jahrzehnte lang entwickelt und lasse sich nicht an einem Tag lösen.

Beim Diesel-Gipfel werde es vor allem um schnelle und einfache Nachrüstungen im Bereich der Software gehen. Was Hardware-Nachrüstungen angeht, müsse erst geprüft werden, was technisch möglich sei. Das werde länger dauern. Die Zukunft der Auto-Industrie sieht Weil in der Elektro-Mobilität.