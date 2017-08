Bild: dpa

Mi 02.08.2017 | 16:25 | Interviews

- Dieselgipfel: Zahlt der Steuerzahler wieder die Zeche?

Klare Ansage an die Automobilindustrie: Es sei die "verdammte Verantwortung" der Hersteller, "das Vertrauen wiederherzustellen und die begangenen Fehler zu beheben", so Bundesverkehrsminister Dobrindt am Wochenende. Heute wissen wir nun in groben Zügen, welche Konsequenzen aus den Diesel-Abgas-Skandalen gezogen werden sollen: unter anderem sollen die Hersteller rund 5 Millionen Autos mit einer neuen Software ausgerüstet werden. Ist der Bund der Steuerzahlen zufrieden mit dem Ergebnis? Das fragen wir Präsident Reiner Holznagel.