Mi 02.08.2017 | 06:25 | Interviews

- Autogipfel: Was erwartet die EU?

Um die Zukunft des Diesels geht es am Mittwoch auf einem Gipfel in Berlin. Spitzenvertreter von Bund, Ländern und der Automobilindustrie kommen zusammen. Überlagert wird dieses Treffen von Vorwürfen gegen die Autohersteller, sie hätten die Abgaswerte manipuliert. Und von Vorwürfen, Politik und Behörden hätten das jahrelang begünstigt. Ebenfalls mit großem Interesse blickt man heute in Brüssel auf den Berliner Gipfel. Der CDU-Politiker Günther Oettinger ist EU-Kommissar für Haushalt und Personal - und hat im Gespräch erklärt, was in Berlin als Ergebnis stehen muss, damit Brüssel zufrieden ist.