Gesichtserkennungs-Test am Berliner Südkreuz läuft

Am Berliner Bahnhof Südkreuz wird seit Dienstag eine Software zur Gesichtserkennung getestet. Bundespolizei, Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt wollen in Zusammenarbeit mit der Bahn herausfinden, wie zuverlässig die Software in Verbindung mit Überwaschungskameras arbeitet - vor allem Datenschützer und Bürgerrechtler sehen den Versuch kritisch. Hier finden Sie einen Übersicht über unsere Beiträge aus dem Programm.