Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Di 01.08.2017 | 12:05 | Interviews

- Unwetterwarnung: Wie schlimm wird es?

Mit Blick aufs Wetter haben wir in diesem Jahr in der Region Berlin-Brandenburg ja schon einige Kapriolen erlebt: Starkregen, Überflutungen, Hagel, enorme Hitze alles dabei. Und auch für Dienstag wird vorhergesagt, es könnte wieder ungemütlich werden. Vor allem am Abend bis in die erste Nachthälfte hinein, so Wetter-Experte Frank Abel von Meteogroup. "Da müssen wir damit rechnen, dass Hagel, Starkregen und Orkanböen nicht ausgeschlossen sind."