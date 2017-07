Bild: dpa/Paul Zinken

- Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz

Am Bahnhof Berlin-Südkreuz startet am Dienstag ein Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung. Mehr als 270 Menschen sind als Testpersonen ausgewählt. Datenschützer laufen Sturm gegen das Projekt und nennen es "verfassungsrechtlich nicht akzeptabel". Warum nicht? Fragen dazu an Volker Tripp, politischer Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft.