Bild: imago/ZUMA Press

- Filmlegende Jeanne Moreau gestorben

Der französische Filmstar Jeanne Moreau ist tot. Die Schauspielerin starb nach Angaben ihres Agenten im Alter von 89 Jahren. Sie wurde leblos in ihrer Wohnung in Paris gefunden.

In den 1950er und 60er Jahren zählte sie zu den bekanntesten französischen Leinwandgesichtern überhaupt. Die für ihre rauchige Stimme bekannte Französin hat in ihrer mehr als 50-jährigen Karriere in mehr als 120 Filmen gedreht. Ihren Durchbruch hatte sie 1957 mit Louis Malles Klassiker "Fahrstuhl zum Schafott". Ihre wohl berühmteste Rolle spielte sie in der Dreiecksgeschichte "Jules und Jim" (1962). Weitere Klassiker waren "Gefährliche Liebschaften" (1959) und Fassbinders "Querelle" (1982).



Goldener Bär bei der Berlinale

Moreau gehörte zu den Stammgästen großer Filmfestivals, darunter Cannes und Berlin. Für ihr Lebenswerk erhielt die gebürtige Pariserin im Jahr 2000 auf der Berlinale den Goldenen Bären. Begründung: Mit ihrem unverwechselbaren Spiel von Intellektualität und Leidenschaft

habe sie in zahlreichen Rollen ihr großes schauspielerisches Können bewiesen.



Liebende, Hure, Nonne, "Femme fatale" und Königin: Moreau hat so ziemlich alles gespielt. Ihre Verwandlungsfähigkeit nannte Joseph Losey, einer ihrer vielen Regisseure, ein Wunder: "Sie ist eine Frau, die sich einer Unzahl von Hindernissen gegenüber sieht und sie überwindet, indem sie all ihre Fähigkeiten einsetzt."



"Ich höre erst auf, wenn ich tot bin"