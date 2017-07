Neue Gewalt in Venezuela

In Venezuela hat es während der Wahl für eine verfassunggebende Versammlung neue, schwere Ausschreitungen gegeben. Mindestens zehn Menschen wurden laut Behörden getötet, die Opposition spricht sogar von 16 Toten. In vielen Städten des Landes sollen bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. ARD-Korrespondentin Anne Demmer berichtet im Live-Interview.





Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat unterdessen die Abstimmung zur verfassunggebenden Versammlung in dem südamerikanischen Land als Erfolg gewertet. "Wir haben eine verfassunggebende Versammlung", sagte der Staatschef in der Nacht zum Montag (Ortszeit) in Caracas vor hunderten Anhängern.

Es sei die "größte Abstimmung für die Revolution". Mehr als acht Millionen Venezolaner hätten ihre Stimme abgegeben, das seien 41,5 Prozent der Wahlberechtigten, teilte die Chefin der Nationalen Wahlkommission, Tibisay Lucena, mit.



Insgesamt hatten sich etwa 50.000 Menschen um einen Sitz in der verfassunggebenden Versammlung beworben, etwa 6100 Kandidaturen wurden für gültig erklärt. Die Kriterien für die Zulassung zur Wahl wurden von Maduro aufgestellt.