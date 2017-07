- Umrüstung alter Dieselfahrzeuge

Der Diesel-Motor steht in der Kritik - vor allem wegen seiner Feinstaub- und Stickoxid-Ausstöße. Während in Stuttgart - das steht seit Freitag fest - sogar Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge zulässig sind, um die Luft zu verbessern, hält die Automobilindustrie mit Nachrüstungen und Software-Updates dagegen. Vor dem Diesel-Gipfel am Mittwoch wollen wir klären: Was würden uns Umrüstungen kosten? Und wie regeln das andere Länder. Hier finden Sie einen Überblick über alle Beiträge zum Thema im Inforadio.