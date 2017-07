Bild: Foto: Marijan Murat/dpa

Sa 29.07.2017 | 07:24 | Interviews

- Diesel: 'Software-Updates nicht genug'

Der Diesel steht ziemlich unter Beschuss: Am Mittwoch soll es in Berlin bei einem Treffen von Bund, Ländern und der Autoindustrie darum gehen, diesen sauberer zu kriegen - und zwar nicht durch Betrug. Doch vor diesem "Diesel-Gipfel" hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart die Latte richtig hoch gelegt. Es sagt im Prinzip: Ohne Fahrverbote geht es kaum. Die Autoindustrie dürfe sich sich nicht länger neuen Technologien verweigern, meint dazu Kirsten Lühmann, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Die Autohersteller müssten jetzt auch an Hardware-Lösungen ran. Software-Updates würden nicht ausreichen, um die Belastung durch Abgase zu reduzieren, so Lühmann im Inforadio. Dadurch könnten maximal zehn Prozent der Abgase vermieden werden.