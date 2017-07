Bild: imago/ZUMA Press

Sa 29.07.2017 | Interviews

- Medien in Griechenland: Keine leichte Situation

Wie frei ist die Presse in Europa? Dieser Frage gehen die beiden Medienjournalisten Daniel Bouhs von ZAPP des NDR und Jörg Wagner vom rbb-"Medienmagazin" nach - seit über drei Wochen. Sie besuchen Journalisten in fünf Ländern der EU, die die Organisation “Reporter ohne Grenzen” in ihrem aktuellen Pressefreiheits-Ranking weit unten listet. Zurzeit sind sie in Griechenland. Jörg Wagner berichtet: "Die Griechen haben in der Krise nicht mehr so viel Geld für Zeitungen und Zeitschriften. Die Bedeutung der Presse schwindet dadurch - und damit der Einfluss der 'Vierten Gewalt'."