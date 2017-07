- Umwelthilfe gewinnt Prozess um Diesel-Fahrverbot in Stuttgart

Das Urteil wurde mit Spannung erwartet - jetzt ist es gesprochen: Die Luft in Stuttgart muss zur Not auch mit Fahrverboten für ältere Diesel verbessert werden - so hat es dort das Verwaltungsgericht entschieden. Das Land Baden-Württemberg muss den Luftreinhalteplan möglichst schnell verbessern. Geklagt hattte die Deutsche Umwelthilfe. Deren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch zeigt sich im Inforadio-Gespräch voll zufrieden mit der Entscheidung und rechnet mit einer Signalwirkung für andere Städte. Fahrverbote seien der richtige Weg, um die Luft sauber zu bekommen. Zudem werde die Automobilindustrie so zu größeren Kraftanstrengungen gezwungen.