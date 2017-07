Bild: imago/epd/Rolf Zoellner

Fr 28.07.2017

- Diesel-Skandal: BUND verklagt Autokonzerne

Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge sind nicht mehr ausgeschlossen – am Freitag hat das Verwaltungsgericht Stuttgart einer Klage der Deutschen Umwelthilfe Recht gegeben. Ältere Diesel technisch nachzurüsten, reiche nicht, um den Gesundheitsschutz zu sichern. Die Richter deuteten an, dass Fahrverbote der einzig mögliche Weg sein könnten. Das wäre wohl das Ende des Diesels. Eine andere Umweltschutzorganisation – der BUND – geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter: Sie hat Strafanzeige wegen "vorsätzlicher Luftverschmutzung" gestellt. Werner Reh, Verkehrsexperte beim BUND, sagt: "Wir wollen an die Verursacher gehen. Es muss Schluss damit sein, dass das vorsätzliche Überschreiten der Grenzwerte folgenlos bleibt."