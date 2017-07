Fr 28.07.2017 | 12:25 | Interviews

- ARD-DeutschlandTrend: CDU bei 40 Prozent

Es dauert nicht mehr lange: In knapp zwei Monaten dürfen wir einen neuen Bundestag wählen. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend konnte die Union wieder etwas zulegen und käme auf 40 Prozent - der beste Wert seit September 2015. Die SPD bleibt bei 23 Prozent, die AfD wäre mit 9 Prozent drittstärkste Kraft. Also alles schon entschieden? Inforadio-Hauptstadt-Korrespondent Sebastian Hesse meint: "In der Flüchtlingspolitik könnte sich jederzeit noch etwas Dramatisches tun. Dann könnte auch die Kanzlerin wieder stärker in die Kritik geraten - und das wäre dann die Stunde von Martin Schulz."



Hintergrund: ARD-DeutschlandTrend Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung ab 18 Jahren

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl / Dual Frame (Festnetz- und Mobilfunkstichprobe)

Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

Fallzahl: 1004 Menschen

Erhebungszeitraum: 25. bis 26. Juli 2017

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



Durchführendes Institut: Infratest dimap



* bei einem Anteilswert von 5 Prozent ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent