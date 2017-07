- Fahrverbote für Diesel: 'Eine Signalwirkung für andere Städte'

Die EU-Kommission listete 28 Gebiete auf. Darunter sind die Ballungsräume Berlin, München, Stuttgart und Hamburg.



Auch in Köln, Düsseldorf und fast allen größeren Städten in Nordrhein-Westfalen besteht das Problem.



Das Umweltbundesamt hat im vergangenen Jahr in fast 50 Städten zu hohe Belastungen

gemessen, häufig nur an einzelnen Plätzen und Straßen.



Stuttgart ist mit seiner Kessellage besonders betroffen und plant ab 2018 Fahrverbote an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung auf bestimmten Straßen. Für Lieferverkehr, Taxis oder Handwerker soll es Ausnahmen geben.