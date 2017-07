- Die Paten von Berlin: Kampf gegen die Organisierte Kriminalität

Bislang war es für die Polizei außerordentlich schwierig, an Geld heranzukommen, das mit Organisierter Kriminalität verdient wurde. Ein neues Gesetz soll das jetzt ändern: Die Polizei muss nicht mehr die spezielle Straftat nachweisen, aus der das Geld stammt. Aber reicht das aus, um kriminellen Banden das Handwerk zu legen? Wir befassen uns am Donnerstag schwerpunktmäßig mit dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Wir fragen Polizisten und Experten, warum Deutschland für Geldwäscher noch immer attraktiv ist, wir berichten über kriminelle Großfamilien in Berlin und wir schauen nach Italien und die dortigen Strategien gegen die Mafia.