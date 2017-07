- Welche Ursachen hat die Clan-Kriminalität?

Ralph Ghadban stammt aus dem Libanon und lebt seit 1973 in Berlin. Er war 17 Jahre lang Sozialarbeiter - und kennt dadurch viele der älteren Clan-Mitglieder. Die ersten Flüchtlinge aus dem Libanon wurden Ende der 70er Jahre - so Ghadban - in Deutschland wie "Wirtschaftsflüchtlinge" behandelt. Sie sollten nicht bleiben, durften nicht oder nur zeitweise arbeiten, die Schulpflicht wurde aufgehoben. Eine Integration war nicht erwünscht. Deshalb sagt Ghadban im Interview mit Wolf Siebert: Die damalige Asylpolitik hat dazu beigetragen, dass aus Clans kriminelle Clans wurden.