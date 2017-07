Bild: dpa, Swen Pförtner

Do 27.07.2017 | 15:25 | Interviews

- Extreme Wetterlagen - wie stellt sich das THW darauf ein?

Nach den heftigen Regenfällen am Mittwoch hat im Harz das Aufräumen begonnen. In Goslar, Bad Harzburg und Wernigerode ziehen die Rettungskräfte langsam wieder ab. Dafür rücken Bagger und Laster an, um den Schutt beiseite zu räumen. In Berlin und Brandenburg stehen nur die Mäckeritzwiesen in Berlin und Leegebruch bei Oranienburg noch unter Wasser. Um auch künftig solche Wassermassen zu beherrschen, sind ausreichend Helfer das Entscheidende. "Da fehlen uns noch ein paar Kräfte - wir sind noch dabei Menschen zu suchen, die bereit sind, sich ausbilden zu lassen", sagt Albrecht Broemme, Präsident des Technischen Hilfswerks, im Inforadio.