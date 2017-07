Bild: dpa

Do 27.07.2017 | 15:45 | Interviews

- Hendricks liest der Autoindustrie die Leviten

Die deutsche Autoindustrie spürt derzeit Druck von allen Seiten: Schwere Kartellvorwürfe werden erhoben, der Dieselbetrugsskandal ist noch lange nicht aufgeklärt - dazu kommt Innovationsdruck. Denn die deutschen Konzerne haben den stärker werdenden Trend zur Elektromobilität erst jetzt so langsam begriffen. Am Donnerstag nun besuchte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks den Volkswagenkonzern in Wolfsburg - und es gab viel zu bereden. Sie habe deutliche Worte der Kritik gefunden und ihrer Enttäuschung über die Autoindustrie Luft gemacht, berichtet Inforadio-Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer.