- EuGH-Urteil: Keine Ausnahmen von EU-Asylregeln

Die Luxemburger Richter entschieden zwei verschiedene Stränge. Zum einen bestätigten sie den Grundsatz des EU-Asylrechts, dass Schutzsuchende Anträge normalerweisein in dem Land stellen müssen, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten. Dieses sogenannte Dublin-Verfahren funktionierte während der Flüchtlingskrise kaum noch - Tausende Menschen wurden von überforderten Transitländern durchgewunken und stellten Asylanträge erst später in anderen EU-Staaten, oft in Deutschland. Dazu sagt der EuGH im Nachhinein: Geht so nicht. Konkret ist der EU-Grenzstaat Kroatien zuständig für die Asylverfahren der Menschen, die dort in die EU kamen.