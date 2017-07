Bild: imago/Lars Reimann

Do 27.07.2017 | 07:45 | Interviews

- 'Man lacht dem Staat ins Gesicht'

Junge Männer fahren mit Luxusautos den Ku'damm entlang und beziehen gleichzeitig Sozialhilfe - da werde man als Polizist schon stutzig, sagt Benjamin Jendro, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin. Er beklagt in der Debatte um kriminelle Clans die "sehr laxe Gesetzgebung in Deutschland". Diese biete viel Nährboden für das organisierte Verbrechen, so Jendro im Inforadio. Das neue Gesetz zur Vermögensabschöpfung begrüßte er: Die Polizei könne nun präventiv handeln und schneller Geld einziehen.