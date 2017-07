Bild: epa

Mi 26.07.2017 | 12:25 | Interviews

- Keine Abweichungen von Dublin-Regel, Schlappe für Ungarn und die Slowakei

Der Umgang mit Flüchtlingen in Europa ist eine Frage für Politik und Gesellschaft – aber auch eine für die Justiz. Am Mittwoch hat der Europäische Gerichtshof in einem Grundsatzurteil entschieden, dass es keine Abweichungen von der sogenannten Dublin-Regel geben darf. Demnach muss ein Flüchtling in dem Land einen Asylantrag stellen, in dem er zuerst EU-Boden betritt. Allerdings habe der EuGH ausdrücklich festgestellt, dass sich EU-Staaten freiwillig für die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig erklären dürfen. „Indirekt eine Billigung der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin“, so Inforadio-EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist. Zudem hat der EuGH am Mittwoch in einem Gutachten dargelegt, dass sich kein EU-Land weigern dürfe, gemäß der mehrheitlich beschlossenen Quote Flüchtlinge aufzunehmen. „Ich glaube, dass sich auch Ungarn und die Slowakei jetzt besinnen und die sowieso geringe Zahl an Flüchtlingen aufnehmen", so unser Korrespondent.