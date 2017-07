- Chronologie des NSU-Prozesses

Der Ex-NPD-Funktionär sitzt seit dem 29. November 2011 in Untersuchungshaft - fast genauso lange wie Zschäpe. Mehrere Anträge seiner Verteidiger auf Haftentlassung scheiterten. Die mit mehr als fünfeinhalb Jahren ungewöhnlich lange Untersuchungshaft ist ein klarer Hinweis darauf, dass das Gericht den am 27. Februar 1975 geborenen Wohlleben für schuldig halten dürfte.



Wohlleben ist wegen Beihilfe zum Mord an den neun Kleinunternehmern mit Migrationshintergrund angeklagt, die die NSU-Mitglieder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos erschossen haben sollen. Der ehemalige stellvertretende NPD-Chef in Thüringen soll Ende 1999 oder Anfang 2000 dem NSU mit Hilfe des mitangeklagten Carsten S. eine Pistole vom Typ Ceska 83 und Munition verschafft haben - die Tatwaffe bei neun von zehn Morden. In seiner nach langem Zögern erfolgten Aussage bestritt Wohlleben, die Tatwaffe beschafft zu haben.