Di 25.07.2017 | 13:05 | Interviews

- Dauerregen in Berlin und Brandenburg

Seit Montagabend regnet es wieder massiv in Berlin und Brandenburg. Und was da vom Himmel runterkommt, ist doch etwas mehr als üblich. In Berlin waren zwei U-Bahn-Linien unterbrochen, in Neukölln ist ein Baum auf ein Haus gekippt. Sylvia Tiegs aus der Inforadio-Redaktion hat den Überblick über das Regengeschehen. Sie sagt: "Man weiß nicht wirklich wie es weitergeht, weil die Modellrechnungen so unterschiedlich sind."