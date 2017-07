Bild: imago stock&people/Arnulf Hettrich

Di 25.07.2017 | 07:05 | Interviews

- Wie verbreitet sind populistische Einstellungen?

Die Bertelsmann-Stiftung stellt am Dienstag ihre Langzeitstudie "Populistische Einstellungen bei Wählern und Nichtwählern vor der Bundestagswahl 2017" vor. Das Ergebnis: Grundlegend systemablehnende und antipluralistische Einstellungen sind in Deutschland nicht mehrheitsfähig - je radikaler die Positionierung, desto geringer die Zustimmung der Wähler. In welchen Kreisen oder Gruppierungen sind populistische Einstellungen am häufigsten? Zu welchen Parteien fühlen sich die Populisten besonders hingezogen? Das fragen wir Professor Robert Vehrkamp, er ist Leiter des Programms "Zukunft der Demokratie" der Bertelsmann-Stiftung.