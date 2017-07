- 125 Jahre Hertha: Die Party steigt

125 Jahre Licht und Schatten, frühe Erfolge und viele Abstürze: Hertha BSC, einer der ältesten deutschen Fußball-Klubs, feiert am Dienstag Geburtstag. Im Roten Rathaus findet ein Festakt statt - und im Ephraim-Palais wird die Ausstellung "Hauptstadtfußball" offiziell eröffnet, ab Mittwoch kann die Schau dann von jedermann besichtigt werden. Wir fragen Kurator Sebastian Ruff, was das Besondere an Hertha ist - und was ihn persönlich an dem Verein begeistert.