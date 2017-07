Bild: AP

Mo 24.07.2017 | 12:25 | Interviews

- Polens Präsident Duda legt Veto ein

Überraschende Wende im polnischen Justizstreit: Polens Präsident Andrzej Duda hat gegen die umstrittene Justizreform der nationalkonservativen Regierung sein Veto eingelegt. Das Gerichtswesen müsse dringend reformiert werden, die Änderungen müssten aber so

erfolgen, "dass Gesellschaft und Staat nicht gespalten werden", sagte das Staatsoberhaupt am Montag. Welche Auswirkungen hat Dudas Veto? Das fragen wir um 12.25 Uhr unseren Korrespondenten in Warschau, Jan Pallokat.

Polens Präsident Andrzej Duda hat angekündigt, sein Veto gegen die umstrittene Justizreform in seinem Land einlegen zu wollen. Damit stellt er sich gegen die konservative Regierung der Partei "Recht und Gerechtigkeit" von Jaroslaw Kaczynski. Das Gerichtswesen müsse dringend reformiert werden, sagte das Staatsoberhaupt am Montag bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz in Warschau. "Die Änderungen müssen so erfolgen, dass Gesellschaft und Staat nicht gespalten werden", sagte er.

Der Präsident, selbst promovierter Jurist, fügte hinzu, binnen zwei Monaten sollten Entwürfe für die Reform des Obersten Gerichts und des über die Unabhängigkeit der Justiz wachenden Landesrichterrats (KRS) vorgelegt werden.



Damit hielt Duda die beiden Reformen der mit absoluter Mehrheit regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) auf, denen zum Inkrafttreten nur noch die Unterschrift des Präsidenten fehlte. Dazu hatten ihn neben hochrangigen Justizvertretern im In- und Ausland auch Tausende seit Tagen gegen die Reformen protestierende Polen aufgefordert. Sie sahen die Gewaltenteilung in dem Land bedroht.



Experten machen Verfassungsbedenken geltend