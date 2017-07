Bild: imago/Sven Simon

Mo 24.07.2017 | 07:45 | Interviews

- Autobranche in Erklärungsnot

Die deutsche Autobranche steht nach Vorwürfen zu jahrzehntelangen rechtswidrigen Absprachen untereinander mit dem Rücken zur Wand. Die EU-Kommission zeigte sich alarmiert und prüft den Kartellverdacht. Experten zufolge drohen den Firmen neue Strafen in Milliarden-Höhe - vom Imageschaden ganz zu schweigen. Ist das Vertrauen in die Branche überhaupt wieder herzustellen? Das fragen wir den renommierten Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Uni Duisburg-Essen.