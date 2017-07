Bild: imago/Jochen Tack

Mo 24.07.2017 | 13:25 | Interviews

- Ferienzeit ist Reisezeit ist Krankheitszeit?

Immer mehr Touristen reisen in Regionen, wo Erreger unliebsamer oder auch gefährlicher Krankheiten kursieren. Das größte Problem seien Durchfallerkrankungen und von Mücken übertragende Krankheiten wie Denguefiber, sagt Professor Tomas Jelinek, Medizinischer Direktor am Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin. Gegen beides könne man etwas tun und so das Risiko zu erkranken deutlich reduzieren - zum Beispiel indem man sich gegen Mückenstiche einschmiere. In jedem Fall sei Vorbeuge immer besser als Nachsorge. Teilweise sei es schwierig, eine Krankheit im Nachhinein wieder einzufangen.