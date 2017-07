- Familiennachzug von Flüchtlingen wird begrenzt

Etwa 2500 Flüchtlinge warten in Griechenland nach offiziellen Angaben auf eine Familienzusammenführung. Am Mittwoch haben Dutzende Frauen und Kinder vor deutschen Botschaften in dem Land dafür demonstriert, zu ihren Männern nach Deutschland ausreisen zu können. Der Prozess kommt aber nur langsam voran. Inforadio befasst sich am Montag in Beiträgen und Gesprächen näher mit dem Thema.