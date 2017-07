Bild: dpa, Rainer Jensen

- Homosexualität - heute überhaupt kein Problem mehr?

In Berlin findet am Samstag der Christopher Street Day statt, der traditionelle Umzug der Queer-Community. Eine der letzten Forderungen von Schwulen und Lesben, nämlich die "Ehe für Alle", wurde vor wenigen Tagen Realität. Ist damit eine "Schwulenbewegung" im früheren Sinne eigentlich überflüssig geworden? Darüber spricht Norbert Hansen mit Stephan Jäkel, Therapeut in der Schwulenberatung Berlin.

