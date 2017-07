Bild: WDR

Fr 21.07.2017

- Bosbach: 'Mein politisches Interesse wird bleiben'

Seit 23 Jahren sitzt Wolfgang Bosbach für die CDU im Bundestag - jetzt macht er Feierabend. Viele sagen: Der Mann wird fehlen. Er hat geradeaus geredet, die Leute erreicht, im Bundestag genau so wie in vielen Talkshows und Interviews. Andere, auch in der CDU, dürften dagegen froh sein, Bosbach los zu werden. Denn gerade in letzter Zeit hat er sich auch heftig mit Parteifreunden, darunter der Bundeskanzlerin angelegt - zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. In einem Interview hat er einmal gesagt: Ich will nicht immer die Kuh sein, die quer im Stall steht.



War es auf Dauer zu anstrengend, gegen den Kurs der eigenen Partei zu schwimmen? Er habe es schon als "merkwürdige Situation" empfunden, in einer "kleinen Minderheit" zu sein - und das nicht wegen "abseitiger Positionen", sondern weil er die Positionen vertrat, die "lange, lange Zeit" von der eigenen Partei öffentlich vertreten wurden - etwa beim Thema Eurokise. An der Basis hat er "völlig andere Erfahrungen" gemacht als im politischen Berlin. Das Gefühl der "Vereinsamung" in der CDU habe denn auch noch nie gehabt. Nach wie vor bekommt er viele Einladungen. In der Politik würde er sich "etwas mehr Unabhängigkeit und Selbständigkeit" würde er sich wünschen, egal ob in Regierung oder Opposition. Abgeordnete sind in erster Linie ihrer politischen Verantwortung und den Bürgern verpflichtet, und nicht die Regierung tatkräftig zu unterstützen.