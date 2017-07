Bild: dpa/Stephanie Pilick

Do 20.07.2017 | 15:25 | Interviews

- Der Sommer bleibt launisch

Nur wenige Wochen ist es her, als ein heftiger Starkregen über unsere Region hinwegfegte. Die Folgen waren in Berlin und Brandenburg noch Tage danach spür- und sichtbar. Auch jetzt noch gilt: Der Sommer zeigt sich launisch. Sonne, Gewitter mit kräftigen Schauern und regionale Unwetter bestimmen weiter unsere Tage, so auch am Donnerstag wieder. In den Abendstunden können Starkregenfälle und Hagel über Berlin und Brandenburg hinwegziehen, kündigt der Meteorologe Friedrich Foest an. Und: Es bleibt auch am Wochenende und in der nächsten Woche wechselhaft und schwül mit neuen Gewittern.