- Wie finde ich ein geeignetes Pflegeheim?

Ob ein Pflegeheim das richtige ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen des künftigen Bewohners ab. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen können bei der Wahl des Heims beispielsweise auf folgende Dinge achten:



Wo ist es gelegen? Soll es lieber ein Zuhause im Grünen sein oder in der Stadt?



Wie weit entfernt wohnen die nächsten Angehörigen?



Wie ist es um die Ausstattung und das therapeutisches Angebot bestellt?



Entspricht es den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen, der dort einziehen soll?



Für manche Patienten ist es wichtig, dass sie ihren Hund oder die Katze mitnehmen können. Ist das erlaubt?



Andere legen sehr viel Wert auf gutes Essen, Einzelzimmer oder Übernachtungsmöglichkeiten für Besucher.



Eine individuelle Checkliste können Interessierte auf der Webseite der Weissen Liste erstellen und ausdrucken. Kommt ein Heim in Frage, sei es unerlässlich, vor Ort etwa mit der Heimleitung zu sprechen und sich das Umfeld anzusehen, erklärt die erklärt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso). In einigen Einrichtungen kann man auch probewohnen.