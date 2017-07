- Sommer: 'EU muss härtere Gangart anschlagen'

Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei eskaliert. Nach der Verhaftung eines deutschen Menschenrechtlers und fünf Kollegen von ihm wurde der türksiche Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. Man habe ihm "klipp und klar" gesagt, dass die Verhaftungen nicht nachvollziehbar und vermittelbar seien, sagte ein Sprecher in Berlin. SPD-Chef Martin Schulz deutete an. dass nun über Reisehinweise für deutsche Türkei-Besucher nachgedacht werde. Renate Sommer (CDU) ist Türkei-Berichterstatterin der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Im Inforadio sprach sie sich für einen solchen Schritt aus. Zudem forderte sie weitere finanzielle und wirtschaftliche Sanktionen, etwa über die Zollunion.

Ein klares Signal an die Türkei: Nach der Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter in Berlin einbestellt. Außerdem brach Außenminister Gabriel seinen Urlaub ab.

Im Konflikt mit der Türkei ist die Bundesregierung mit ihrer Geduld am Ende: Nach der Inhaftierung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner wurde der türkische Botschafter in Berlin am Mittwoch ins Auswärtige Amt zitiert. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bricht vorerst seinen Urlaub ab, um am Donnerstag über weitere Maßnahmen zu beraten. Regierungssprecher Steffen Seibert zog auch EU-Zahlungen an die Türkei in Zweifel.