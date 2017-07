Bild: Peter Kneffel/dpa

Mi 19.07.2017 | 12:05 | Interviews

- NSU-Prozess in der Endphase

373 Verhandlungstage, mehr als 800 Zeugen, über 40 befragte Sachverständige - der NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandsgericht ist ein Mammmutverfahren, das jetzt in die Schlussphase geht. Am Mittwoch haben die Plädoyers begonnen. Es geht um 10 Morde, die der NSU-Terrorzelle zur Last gelegt werden, um Sprengstoffanschläge und Banküberfälle. Einzige Überlebende des NSU ist Beate Zschäpe. Unser Korrespondent Tim Assmann beobachtet den Prozess seit mehr als vier Jahren und kann uns einen aktuellen Überblick verschaffen.

tagesschau.de © NDR, honorarfrei NSU-Prozess - 22 Stunden Schlussvortrag Mehr als vier Jahre hat die Beweisaufnahme gedauert - heute beginnen im NSU-Prozess die Plädoyers. Der Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft soll 22 Stunden dauern. Schon jetzt zeigen sich die Vertreter der Opferfamilien jedoch enttäuscht.

Der Beginn der Plädoyers im Münchner NSU-Prozess verzögert sich. Das Gericht lehnte am Mittwoch zunächst Anträge sämtlicher Verteidiger ab, den Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft auf Tonband aufzuzeichnen. Eine Tonaufnahme sei für eine sachgerechte Verteidigung nicht erforderlich, sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl. Daraufhin unterbrach das Gericht auf Antrag der Anwälte der beiden Angeklagten Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben die Sitzung bis 11.50 Uhr.



Zschäpe ist als einzig überlebendes Mitglied des "Nationalsozialistischen Untergrunds" wegen Mittäterschaft angeklagt. Sie lebte fast 14 Jahre mit ihren Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund. Die beiden Männer sollen während dieser Zeit zehn Menschen ermordet haben, neun von ihnen aus rassistischen Motiven.

Urteil wohl im Oktober