Bild: imago/Ralph Peters

Mi 19.07.2017 | 07:30 | Interviews

- Der schwierige Umgang mit IS-Rückkehrern

Die Entwicklung ist Besorgnis erregend: Immer mehr Jugendliche radikalisieren sich über das Internet und schließen sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an, darunter auch viele aus Deutschland. Auch junge Frauen sind empfänglich für die Propagandabotschaften, die der IS in Sozialen Netzwerken verbreitet. Selbst wenn sie aus den Fängen des IS gerettet werden - was sollte dann weiter mit den jungen Menschen passieren? Fragen dazu an den Pädagogen und Politologen Thomas Mücke.