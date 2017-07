Bild: imago, Juergen Blume

Di 18.07.2017 | 15:05 | Interviews

- Umfragen lassen Barley kalt

Noch neun Wochen bis zur Wahl und die CDU liegt weiter vorne – je nach Umfrageinstitut mehr als zehn Prozentpunkte vor der SPD. Bundesfamilienministerin und Ex-SPD-Generalsekretärin Katharina Barley lässt das kalt. Sie hat am Dienstag die Inforadio-Redaktion besucht und klargestellt: "Umfragen sollen davon ablenken, was inhaltlich passiert. Das spielt nur der CDU in die Hände." Deutliche Worte findet sie auch für die Kanzlerin: "Angela Merkel eiert rum und hält hin. Dabei ist es unser aller Aufgabe klar zu machen, wer steht wofür?!"