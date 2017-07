- Amnesty International fordert: 'Deutschland muss reagieren!'

Anfang des Monats schon hatte die türkische Polizei zehn Menschenrechtsaktivisten festgenommenm gegen sechs von ihnen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Unter den Festgenommenen ist die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser, und auch ein deutscher Ausbilder, der aus Berlin stammt. Allen werden "Verbrechen im Namen einer Terrororganisation" vorgeworfen. Völlig abwegig findet das Marie Lucas, Türkei-Expertin der Organisation Amnesty International. Im Inforadio ruft sie die internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf.



Erneut müssen sechs Menschenrechtsaktivisten in der Türkei in Untersuchungshaft - auch die Amnesty-International-Landesdirektorin Eser und der Berliner IT-Spezialist Peter Steudtner wurden inhaftiert. Der Vorwurf: Sie sollen den Terror unterstützt haben - wie und wen genau bleibt aber unklar.

Die türkischen Behörden haben am Dienstag Untersuchungshaft gegen sechs Menschenrechtsaktivisten angeordnet. Darunter sind die türkische Direktorin von Amnesty International, Idil Eser, und der deutsche Aktivist Peter Steudtner, wie die Menschenrechtsorganisation in London mitteilte. Den Inhaftierten wird Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Amnesty weist die Behauptungen als absurd und bizarr zurück.



Am 5. Juli hatte die Polizei auf einer Insel vor Istanbul insgesamt zehn Aktivisten bei einem Amnesty-Workshop zu digitaler Kommunikation und Datensicherheit festgenommen. Vier von ihnen wurden am Dienstag gegen Kaution freigelassen, wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte.