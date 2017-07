Bild: imago

- Neue Vorwürfe gegen Neuköllner Moschee

Der Imam der Berliner “Dar-As-Salam-Moschee“ trägt den Landesverdienstorden. Dennoch wird sie im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Der Grund: Sie soll Verbindungen zur "Islamischen Gemeinschaft in Deutschland" (IGD) pflegen. Diese gilt als wichtigste Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft in Deutschland. Sie lehnt den Terror hier ab, will aber langfristig die Einführung der Scharia. rbb-Recherchen belegen jetzt den Verdacht der Verfassungsschützer. Der Berliner Autor und Psychologe Ahmad Mansour ist ein Kenner der Szene. Was kann er uns zum Moscheeverein berichten?