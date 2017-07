Mo 17.07.2017 | 12:25 | Interviews

- Nie mehr Motorsport am Lausitzring?

Der Lausitzring in Südbrandenburg sollte ein internationaler Magnet für wichtige Rennen werden, doch das Projekt hatte von Anfang an mit Problemen zu kämpfen. Zunächst meldeten schon zwei Jahre nach der Eröffnung die Eigentümer Insolvenz an, dann folgten etliche Besitzerwechsel - und jetzt kommt der Lausitzring wieder in neue Hände: Am 1. November wird die DEKRA die Strecke übernehmen. Unser Reporter Daniel Jorewitz weiß, ob nun partout keine Motorsport-Wettbewerbe mehr dort laufen werden.

dpa-Zentralbild Aus für Großveranstaltungen - Lausitzring verkümmert zur Dekra-Teststrecke Lange wurde geschwiegen, jetzt steht es fest: Der Lausitzring bekommt einen neuen Besitzer. Die Prüfgesellschaft Dekra, die bereits in unmittelbarer Nähe ein Testcenter betreibt, wird die Rennstrecke übernehmen. Das war's dann wohl mit Großveranstaltungen.



Der Motorsport auf dem Lausitzring steht vor einer ungewissen Zukunft. Dekra hat die Anlage Eurospeedway in Südbrandenburg gekauft und will sie zu einem Testzentrum für automatisiertes Fahren umbauen, wie die Prüfgesellschaft am Montag in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) mitteilte. Sie betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft bereits ein Testcenter, in dem es unter anderem um Typ-Prüfungen bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge und Bauteile geht.



Dekra selbst will künftig nicht Veranstalter von Motorsportrennen auf dem Lausitzring sein. Man sei aber offen, wenn Dritte das Gelände für Großveranstaltungen nutzen wollen, hieß es. Dekra stehe zum Motorsport. Vorstandsmitglied Clemens Klinke betonte zugleich, dass solche Veranstaltungen aber in das Test-Konzept passen müssten.

Formel-1-Traum blieb unerfüllt