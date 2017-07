- Das 'Chancenkonto für Jeden' - eine gute Idee?

Staatliche Investitionen, mehr Gerechtigkeit, eine Stärkung der Europäischen Union: Mit diesen Schwerpunkten zieht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase. Allen Erwerbstätigen soll zudem ein staatlich finanziertes "Chancenkonto" zustehen, dessen Guthaben sie für die Weiterbildung nutzen können. Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und begründete im Inforadio, warum er den Vorschlag von Schulz begrüßt.



Alle vier Jahre fängt das Spiel von vorne an: Die Parteien überbieten sich mit Ideen, was sie nach der Wahl für Erwerbstätige, Steuerzahler und Rentner tun wollen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat jetzt eine Idee seiner Arbeitsministerin Andrea Nahles für seinen am Sonntag in Berlin präsentierten "Zukunftsplan" für ein modernes Deutschland neu verpackt: Ein vom Staat mit bis zu 20 000 Euro gefülltes persönliches "Chancenkonto" für alle, um davon Weiterbildung, Existenzgründung und Auszeiten zu finanzieren. Aber auch die Union schläft bei dem Thema nicht.