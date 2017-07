Bild: imago/Hartenfelser

Mo 17.07.2017 | 07:45 | Interviews

- EM-Auftakt der DFB-Frauen

Seit Sonntag läuft in den Niederlanden die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Erstmals spielen 16 statt 12 Teams um den Titel - Deutschland greift am Montagabend mit dem Spiel gegen Schweden in das Turnier ein. Das Ziel ist ganz klar: die Titelverteidigung. Wie gut ist das Team vorbereitet und wie stehen die Chancen auf den erneuten Titel? Das fragen wir Stephanie Baczyk. Sie kommentiert für die ARD Spiele bei der Europameisterschaft.