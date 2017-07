Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Mo 17.07.2017 | 06:25 | Interviews

- Schulz und Merkel im Fernduell

Am Sonntagabend stand Kanzlerin Merkel beim ARD-Sommerinterview Rede und Antwort. Wichtige Fragen waren: Wie bewertet die Kanzlerin die Ergebnisse und die Gewalt des G20-Gipfels? Und: Wie will die Union in der kommenden Legislaturperiode die Bürger entlasten? Zugleich gab SPD-Spitzenkandidat Schulz (SPD) ein Interview im ZDF. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich hat beobachtet, wie die Kanzlerin mit der Kritik ihres Herausforderers umging.



Im neuerlichen Streit über ein Besuchsrecht für deutsche Abgeordnete in der Türkei hat sich Bundeskanzlerin Merkel zurückhaltend geäußert.



Im ARD-Sommerinterview lehnte Merkel die Forderung ab, die deutschen Soldaten vom Nato-Stützpunkt Konya abzuziehen. Die Türkei hatte einen Besuch von Bundestagsabgeordneten dort kurzfristig untersagt.