Bild: Christian Charisius/dpa

Sa 15.07.2017 | 08:24 | Interviews

- Der Putschversuch und seine Folgen

Die Türkei verbietet Bundestagsabgeordneten nun auch den Besuch deutscher Soldaten am NATO-Stützpunkt Konya – das deutsch-türkische Verhältnis erreicht einen weiteren neuen Tiefpunkt. Seit dem Putschversuch in der Türkei, der sich an diesem Wochenende jährt, herrscht Eiszeit zwischen Berlin und Ankara. Erol Özkaraca ist Rechtsanwalt in Berlin und saß für die SPD im Abgeordnetenhaus. Vor einem Jahr war er in der Türkei. Wie hat er den Putschversuch erlebt – und wie kann sich das deutsch-türkische Verhältnis auch in Berlin verbessern?