- Hinterbliebene hoffen auf Antworten

Sieben Monate ist jetzt der Terroranschlag vom Breitscheidplatz her, und noch immer sind unzählige Fragen offen. Nach Antworten sucht seit Freitag ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus. rbb-Reporter Jo Goll hat sich mit dem Fall Anis Amri ausführlich beschäftigt. Vor allem die mutmaßlichen Aktenmanipulationen im LKA müssten aufgeklärt werden, sagt er im Gespräch mit Leon Stebe: "Im Zentrum steht auch die Frage, warum Amri immer weiter machen durfte - trotz 13 Ermittlungsverfahren, die gegen den jungen Asylbewerber liefen."

Sieben Monate nach dem islamistischen Terroranschlag in Berlin hat ein neuer Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen. Die erste Sitzung des parlamentarischen Ausschusses, der vom Berliner Abgeordnetenhaus eingesetzt wurde, begann am Freitagvormittag. Zunächst sollte es um die Formulierung von Beweisanträgen gehen, damit die zwölf Ausschussmitglieder Akteneinsicht beantragen und Zeugen vorladen können.

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits einen entsprechenden Ausschuss, weil der islamistische Attentäter Anis Amri auch dort viel unterwegs war. Dregger appellierte an alle Fraktionen, das Gremium nicht für die politische Auseinandersetzung zu missbrauchen.

Eine zentrale Frage sei, ob es möglich gewesen wäre, Amri vor dem Anschlag wegen anderer Delikte festzunehmen, sagte der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger (CDU) am Freitag dem rbb. Außerdem wollen sich die Parlamentarier mit der Manipulation von Akten im Landeskriminalamt befassen. Anfang Juli hatte der eingesetzte Sonderermittler die Manipulationen bestätigt. Nach Angaben des Sonderermittlers Jost kürzte und fälschte ein Kriminaloberkommissar am 19. Januar einen Bericht vom 1. November. Der Mann strich Mittäter von Amri im Drogenhandel und reduzierte die Vorwürfe.

Amri hatte am 19. Dezember einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen, fast 70 wurden verletzt. Amri wurde auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.

Nach dem Attentat war in Berlin und in Nordrhein-Westfalen scharfe Kritik an den Ermittlungsbehörden lautgeworden. Der Tunesier hatte untertauchen können, obwohl er als islamistischer Gefährder monatelang im Visier der Behörden stand.