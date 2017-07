Bild: imago/Frank Sorge

Interviews

- 'Better World Cup': Mehrwegbecher für weniger Müll

Allein in der Zeit, in der Sie diesen einen Satz lesen, werden in Berlin 55 Einweg-Kaffeebecher benutzt – und danach weggeworfen. Rund 20.000 sind es in der Stunde, eine unfassbare halbe Million am Tag. An jedem Tag. Damit muss Schluss sein, finden der Berliner Senat, die BSR und mehrere Wirtschafts- und Umweltverbände und haben deswegen die Initiative "Better World Cup" ins Leben gerufen. Darüber sprechen wir mit Berlins Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Regine Günther.